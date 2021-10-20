Красногорск, 20 октября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 12 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 20 октября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

При этом за последние 24 часа COVID-19 смогли полностью победить 1782 жителя региона.

С начала пандемии на территории Подмосковья выявлено в общей сложности 488 597 случаев заражения коронавирусом. Скончались 8 376 человек. Выздоровел и выписался 418 771 человек.