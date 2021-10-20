Кишинёв, 20 октября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Молдавия может отказаться от сезонного перевода часов на «зимнее» и «летнее» время, если это сделают в Евросоюзе. Об этом 20 октября сообщила журналистам премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Время

Она отметила, что законопроект об отказе от перевода стрелок часов в правительстве получил положительный отзыв, но окончательное решение не принято.

«Чтобы все понимали, в ЕС обсуждают, чтобы перестать переходить на зимнее время. Это пока ещё только дискуссии, пока еще не все решён», — сказала Гаврилица.

Она добавила, что в Евросоюзе в этом году пока ещё будут переходить на «зимнее» время.

Стоит отметить, что в этом году Молдавия прейдёт на «зимнее» время в ночь на 31 октября. Стрелки часов в республике нужно будет перевести на час назад.