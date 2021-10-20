* Талибы — запрещённая в России организация

Москва, 20 октября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Международное сообщество, признав законность правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поможет народу Афганистана выйти из изоляции, заявил 20 октября в ходе московского формата переговоров заместитель главы временного правительства республики Абдул Салам Ханафи, сообщает Khaama Press.

Ana.press Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Обратившись к международному сообществу с просьбой признать сформированное талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правительство, Ханафи назвал новый кабинет министров «инклюзивным», причём таким, по его словам, правительство является впервые в истории страны.

Ханафи «Наш народ надеется, что международное сообщество будет официально взаимодействовать с его кабинетом министров. Изоляция Афганистана не в интересах кого-либо. И это уже было доказано в прошлом».

В пользу правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) их представитель сказал, что новая власть уже смогла «гарантировать устойчивость системы управления во всех уголках страны впервые после более чем 40 лет войны и разрушений». К тому же у страны появилась «политическая структура с чёткой иерархией и единым военным командованием».

Он заверил, что от новой власти в Афганистане и от самой республики не будет исходить никакой угрозы ни для стран-соседей, ни для остальных государств. Ханафи назвал правительство, сформированное талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), готовым ответить «на все вопросы международного сообщества со всей ясностью, прозрачностью и открытостью».