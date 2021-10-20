Варшава, , 16:09 — REGNUM Вице-премьер-министр Польши и глава правящей в республике партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский в интервью Gazeta Polska заявил, что «миграционный кризис на белорусско-польской границе является многоэтапной агрессией России против Польши».

Ярослав Качиньский Aargambit

На вопрос, «какова цель агрессивных действий, предпринимаемых Минском, на польско-белорусской границе», Качиньский ответил, что «краткосрочная цель заключается, скорее всего, в том, чтобы отомстить Польше и Литве за поддержку, оказанную демократической революции, которую Лукашенко жестоко подавил».

»Он, без сомнения, заинтересован в признании своего руководства и в том, чтобы заставить нас прекратить поддержку белорусских оппозиционеров, которые в нашей стране нашли убежище и возможность действовать в интересах перемен на своей родине», — добавил политик.

Однако затем Качиньский начал голословно обвинять в создании миграционного кризиса не только Белоруссию, но и Россию.

«Однако есть у этого кризиса и более глубокие цели. Так, наша воля к сопротивлению смогли заставить Кремль изменить планы и отказаться от прямой агрессии, и теперь в Москве решили перейти к гибридным действиям против нашего региона и использовали для этого нелегальных мигрантов», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.