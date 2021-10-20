Вашингтон, 20 октября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Фантастическая картина «Дюна» режиссёра Дени Вильнёва выйдет на сервисе HBO Max уже 21 октября 2021 года — на день раньше изначально запланированной даты. Об этом 20 октября сообщает портал ComicBook.

Скриншот с YouTube «Дюна»

Посмотреть «Дюну» на HBO Max можно будет в течение 30 дней. После этого картина на некоторое время пропадёт со стриминга.

Напомним, что за месяц проката «Дюне» удалось собрать около $129 млн. Большую часть этой суммы картине принесли зрители из России.