Красногорск, 20 октября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Прирост числа случаев заражения коронавирусом в Подмосковье пошел на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 20 октября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 в Московской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона был подтверждено 2590 случаев заражения коронавирусом. Это на 365 случаев меньше аналогичного показателя 19 октября. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 2955 человек, а днем ранее — у 2768 жителей Подмосковья.

Всего на территории России 20 октября было зафиксировано 34 073 новых случаев заражения коронавирусом.