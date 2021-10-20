Бишкек, 20 октября 2021, 16:06 — REGNUM Спикер Талант Мамытов выразил возмущение в связи с тем, что лишь 30 из 120 депутатов присутствуют на заседании парламента Киргизии сегодня, 20 октября, и из-за этого не удается набрать кворум.
По его словам, ранее народные избранники сами проголосовали против ухода на каникулы, решив работать вплоть до парламентских выборов, которые назначены на 28 ноября 2021 года.
А депутат Дастан Бекешев выступил с предложением лишить мандата парламентариев-прогульщиков, отметив, что законодательство позволяет это сделать при условии отсутствия депутатов на заседаниях в течение десяти и более дней подряд.
ИА REGNUM напоминает, что выборы депутатов парламента Киргизии запланированы на 28 ноября 2021 года. В них намерены участвовать 21 политическая партия и 381 кандидат от одномандатных округов.
Отметим, что теперь вместо 120 депутатов в законодательное собрание будут избираться 90 парламентариев. Из них 54 — от партий и еще 36 — по одномандатным округам.
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