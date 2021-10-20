Бишкек, 20 октября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Спикер Талант Мамытов выразил возмущение в связи с тем, что лишь 30 из 120 депутатов присутствуют на заседании парламента Киргизии сегодня, 20 октября, и из-за этого не удается набрать кворум.

Kenesh.kg Парламент Киргизии

По его словам, ранее народные избранники сами проголосовали против ухода на каникулы, решив работать вплоть до парламентских выборов, которые назначены на 28 ноября 2021 года.

А депутат Дастан Бекешев выступил с предложением лишить мандата парламентариев-прогульщиков, отметив, что законодательство позволяет это сделать при условии отсутствия депутатов на заседаниях в течение десяти и более дней подряд.

ИА REGNUM напоминает, что выборы депутатов парламента Киргизии запланированы на 28 ноября 2021 года. В них намерены участвовать 21 политическая партия и 381 кандидат от одномандатных округов.

Отметим, что теперь вместо 120 депутатов в законодательное собрание будут избираться 90 парламентариев. Из них 54 — от партий и еще 36 — по одномандатным округам.

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