Оренбург, 20 октября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. В Оренбургской области силовики пресекли поставку контрафактной продукции в дошкольные и школьные учреждения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Pixabay.com Молоко

По данным силовиков, руководителей учреждений ввели в заблуждение относительно предмета поставок. Оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции при поддержке сотрудников регионального УФСБ и Росгвардии.

Предварительно полиция установила, что одна из организаций, поставляющая питание в учебные организации региона, покупала молочную продукцию низшего качества, чем предусмотрено контрактом. И эту же продукцию поставляли в школы и детсады.

Следователь следственной части регионального УМВД возбудил уголовное дело по мошенничества. Проводится расследование.