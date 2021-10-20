Бишкек, 20 октября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Содержание больницы управления делами президента Киргизии в 2021 году обошлось бюджету в 149,6 млн сомов (125,2 млн рублей). Об этом заявила директор правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова, передаёт «24.kg» сегодня, 20 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

А в 2020 году на эти цели выделили из казны ещё большую сумму — около 159,7 млн сомов (133,6 млн рублей).

Читайте также: На содержание главной резиденции президента Киргизии тратят $1,3 млн в год

Правозащитница отмечает, что в администрации главы государства отказались раскрыть имена чиновников и их родственников, которые обслуживаются в президентской клинике.

По её словам, при этом за полученные медицинские услуги пациенты больницы управделами заплатили в первой половине нынешнего года более 30,8 млн сомов (около 25,8 млн рублей), а за весь предыдущий год — почти 37,1 млн сомов (около 31,8 млн рублей).

Читайте также: В 2021 году дефицит бюджета Киргизии может достигнуть 33,9 млрд рублей