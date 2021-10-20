Берлин, 20 октября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Правительство Германии внимательно следит за ситуацией на газовом рынке в ЕС и находится в постоянном контакте с Россией по вопросам поставок энергоносителей. Об этом 20 октября на брифинге заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Alenka989 Газохранилище

Читайте также: В Германии подтвердили выполнение Россией обязательств по газу

«Мы находимся с Россией во многих форматах и на разных уровнях в постоянном контакте», — указал он.

Зайберт добавил, что запасы газа в хранилищах в Германии на сегодня составляют около 70%, в среднем в ЕС — около 77%.

«Это несколько ниже, чем в прошлом году, но сравнимо с уровнем 2015 года», — пояснил он, отметив, что тогда Германия «спокойно пережила зиму».

Ранее по теме: В Германии заверили в способности обеспечить население газом

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что все поставщики, в том числе российский «Газпром», выполняют перед Германией обязательства по поставкам газа.