Волхов, Ленинградская область, 20 октября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Более 16 тыс. жителей города Волхов в Ленинградской области остались без воды из-за аварии на трубопроводе. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе ГУП «Леноблводоканал».

Иван Шилов ИА REGNUM Труба

"В связи с проведением аварийных работ по устранению технологического дефекта приостановлено водоснабжение города Волхов-1. Специалистами ГУП «Леноблводоканал» обнаружено вытекание из трубы. В данный момент производится раскопка для устранения проблемы и скорейшего восстановления водоснабжения», — говорится в сообщении.

На время отключения для жителей осуществляется подвоз питьевой воды по четырём адресам.