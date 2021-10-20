Джакарта, , 16:04 — REGNUM Молодое поколение Индонезии должно играть активную роль в достижении чистых выбросов к 2060 году, сообщает Rakyat Merdeka.

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

Европейский cоюз поддерживает усилия Индонезии в этом вопросе.

Заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что борьба с изменением климата не оставляет молодых людей равнодушными.

По его словам, мир должен иметь возможность мобилизовать молодое поколение, в том числе подрастающее поколение из Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Европейского союза в Индонезии Винсент Пикет в качестве одной из форм поддержки политики вредных выбросов в атмосферу обзавелся электромобилем.

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