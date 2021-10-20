ЕС поддерживает усилия индонезийской молодежи в борьбе с изменением климата
Джакарта, 20 октября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Молодое поколение Индонезии должно играть активную роль в достижении чистых выбросов к 2060 году, сообщает Rakyat Merdeka.
Иван Шилов ИА REGNUM
Экология
Европейский cоюз поддерживает усилия Индонезии в этом вопросе.
Заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что борьба с изменением климата не оставляет молодых людей равнодушными.
По его словам, мир должен иметь возможность мобилизовать молодое поколение, в том числе подрастающее поколение из Индонезии.
Как сообщало ИА REGNUM, посол Европейского союза в Индонезии Винсент Пикет в качестве одной из форм поддержки политики вредных выбросов в атмосферу обзавелся электромобилем.