Кострома, 20 октября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Полиция Костромы не будет привлекать к ответственности людей, написавших «Убийца» на памятниках Ленину. Об этом говорится в официальном ответе, полученном ИА REGNUM от управления МВД по региону.

Пресс-служба КПРФ Памятник Ленину в Костроме

Напомним, инцидент произошёл в сентябре 2021 года. На двух памятниках, расположенных на улице Ткачей и около Большой Костромской Льняной Мануфактуры неизвестные написали слово «убийца». Руки и голову монумента Ленину на улице Коммунаров измазали красной краской.

Запрос информации, направленный в полицию, содержал просьбу сообщить результаты проверки и разъяснить, установлены ли личности предполагаемых нарушителей. Ответов на эти вопросы не последовало:

«В УМВД России по г. Кострома действительно проводилась проверка по факту порчи памятника Ленину, все материалы направлены в Управление муниципальных инспекций Администрации города Костромы. Интересующая вас информация в настоящее время не входит в компетенцию органов внутренних дел», — говорится в ответе.

Удалось ли найти осквернителей, неизвестно. Вероятно, полиция не усмотрела в произошедшем состава преступления, прописанного в статье 214 Уголовного Кодекса Российской Федерации — Вандализм. В случае, если подозреваемый найден, назначать ему штраф в соответствии с Кодексом Костромской области об административных правонарушениях будет административная комиссия Костромы.

Как пояснили корреспонденту информационного агентства в управлении муниципальных инспекций, действия неизвестных подпадают под статью 8.4. и приравниваются к нанесению надписей «вне отведенных для этих целей мест». Штраф составляет 5 тысяч рублей. В случае, если гражданин не найден, управление напишет отказ в возбуждении дела об административном правонарушении и направит его в адрес заявителя и полиции. Поиск нарушителей в функции чиновников не входит.