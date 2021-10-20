Волгоград, 20 октября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. По госпрограммам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2021 году в Волгоградской области нашли работу 163 медика, сообщили ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе администрации региона.

Валерий Кламм Фото с выставки «Земский доктор»

Участие в программах принимают 37 медицинских учреждений области. В 2021 году уже трудоустроены 50 врачей и 33 специалиста среднего звена, а до конца года сельские больницы и поликлиники примут на работу ещё 80 человек.

По целевому набору в волгоградских образовательных учреждениях в 2021 году проходят обучение 185 специалистов среднего звена и более тысячи врачей.

С 2012 года в регионе в рамках проекта «Земский доктор» трудоустроены 392 специалиста.