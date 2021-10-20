Брюссель, 20 октября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач принял участие в заседании европейской штаб-квартиры НАТО, которая находится в Брюсселе. В рамках мероприятия польский дипломат проинформировал послов Североатлантического альянса о ситуации на границе с Белоруссией. Об этом передает пресс-служба МИД Польши.

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Так, Пшидач отметил, что «польская сторона установила, что белорусские пограничники целенаправленно привозят нелегалов к границе с Польшей», и в Варшаве это воспринимают как «гибридную агрессию» Минска.

В сообщении указано, что в штаб-квартире НАТО «с понимаем отнеслись к заявлениям дипломата».

»Послы организации согласились с тем, что необходимо оказывать давление на власти в Минске, эффективно бороться с дезинформацией и вести переговоры с Ближним Востоком и Северной Африкой, чтобы заблокировать переезд нелегальных мигрантов в Минск», — указывает пресс-служба МИД Польши.