Редвуд-Сити, США, 20 октября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Следующее масштабное обновление для спортивного симулятора FIFA 22 значительно ослабит персонажей под управлением искусственного интеллекта. Об этом 20 октября сообщает издание Eurogamer.

Игра FIFA

Обновление снизит эффективность компьютерных персонажей и сделает так, чтобы они чаще допускали ошибки. Дата выхода нововведения пока не сообщается.

Как ранее отмечали многие геймеры, искусственный интеллект в FIFA 22 получился слишком нереалистичным. В частности, игроки под управлением компьютера могут блокировать передачи мяча практически через всё футбольное поле.