Рим, , 15:53 — REGNUM Премьер-министр Италии Марио Драги поддержал действия Еврокомиссии в вопросах отстаивания верховенства европейского права в споре с Польшей. Об этом председатель итальянского правительства заявил 20 октября в ходе выступления в верхней палате (Сенате) парламента.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

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«[Выражаю] полную убеждённую поддержку Еврокомиссии в том, что она делает», — подчеркнул премьер-министр.

По его словам, решения национальных конституционных судов, которые «ставятся выше Европейского суда юстиции, представляют вызов европейской целостности».

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября польский Конституционный суд после рассмотрения запроса премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого подтвердил несоответствие конституции республики нормы о приоритете права Евросоюза, что вызвало критику в адрес польской стороны со стороны Брюсселя.

Комментируя решение польского суда, глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн уверен, что в случае если страны — участницы Европейского союза не будут соблюдать верховенство права, сообщество прекратит существовать.

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