Ярославль, 20 октября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. В Ярославской области возникли проблемы со вскрытием умерших пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Могила

Патологоанатомические отделения работают с повышенной нагрузкой. Тела умерших родственникам выдают дольше, чем обычно. Об этом пишут жители в социальных сетях. В случае с ковидом вскрытие делается в обязательном порядке.

«Согласно статистике, мы имеем рост умерших, соответственно, идет запредельная нагрузка на те патотделения, которые имеются в городе. Мы ждем буквально сегодня приказ депздрава по перемаршрутизации и загрузке отделения патанатомии 9-ой больницы. Нагрузка идет запредельная. Предполагается, что Тутаев частично будет своих умерших два раза в неделю отправлять в областную больницу для разгрузки патанатомии 9-ой больницы, — рассказал главный врач больницы № 9 Ярославля Станислав Белокуров.

В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области сообщили, что вскрытиями умерших от COVID-19 занимаются паталогоанатомические отделения в 6 больницах области.

«В настоящее время в Ярославской области работают 6 патологоанатомических отделений для вскрытия умерших от новой коронавирусной инфекции COVID-19 и с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Приказами департамента здравоохранения и фармации Ярославской области определена маршрутизация для направление на патологоанатомическое исследование тел с установленным при жизни диагнозом COVID-19 или отнесенных к категории «подозрительный и вероятный случай COVID-19», — пояснили в депздраве.

Насколько серьёзна проблема, в депздраве не уточнили.