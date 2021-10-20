Москва, 20 октября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Блогер Даня Милохин стал участником видеоподкаста «Серёжа и микрофон. Подкаст». Запись выпуска с ним доступна на YouTube-канале sergeymeza с 20 октября.

Okras Даня Милохин на Новое Радио Party

В интервью Даня Милохин рассказал о своей популярности, участии в проекте «Ледниковый период», а также отношениях. Блогер признался ведущему, что испытывает романтические чувства к своей партнёрше по шоу — фигуристке Евгении Медведевой.

«Не могу скрывать… Но не к одной к ней у меня такие чувства», — сказал Милохин. Блогер отметил, что он часто испытывает симпатию к разным девушкам в силу своего возраста.

Ранее 19-летний Даня Милохин состоял в отношениях с блогером Юлией Гаврилиной. Пара несколько раз расставалась и сходилась.