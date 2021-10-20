Тбилиси, , 15:49 — REGNUM Четвёртым задержанным по делу о незаконном въезде на территорию Грузии бывшего президента республики Михаила Саакашвили стал водитель грузовика Георгий Нариманидзе. Об этом 20 октября сообщил агентству «Интерпресс-ньюз» адвокат задержанного.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Он — рядовой водитель трейлера. Никак не связан с другими обвиняемыми. Обвинение ему ещё не предъявлено», — сказал юрист журналистам.

Он также сообщил, что на задержанного якобы оказывают давление, а адвокату не дают полноценно осуществлять защиту своего клиента.

О задержании четвёртого подозреваемого по делу о возвращении Саакашвили в Грузию сегодня, 20 октября сообщила пресс-служба МВД республики. Троих задержанных ранее обвинили в сокрытии тяжкого преступления. Им грозит тюремное заключение на срок до четырёх лет.

Напомним, Саакашвили в Грузии задержали 1 октября. Правоохранители до сих пор не назвали способ, как он пересёк границу. Предположительно, его ввезли на торговом судне в контейнере, который сообщники экс-президента потом на грузовике вывезли из порта.

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