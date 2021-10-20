Варшава, 20 октября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. За последние сутки было зафиксировано 424 попытки незаконного пересечения границы Польши с Белоруссией со стороны нелегальных мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши 20 октября.

Gémes Sándor/SzomSzed Мигранты

Сообщается, что все попытки незаконного пересечения границы были пресечены, при этом шесть нелегалов были задержаны. Из них пять человек оказались гражданами Ирака, один — Сирии. После прохождения всех необходимых процедур они будут отправлены в центр для иностранцев.

Все задержанные при попытке пересечения польско-белорусской границы 20 октября — молодые люди. По мнению польских спецслужб, некоторые из них могут представлять серьезную угрозу безопасности Польши, потому что могут быть связаны с экстремистскими организациями.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.