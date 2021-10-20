Новую военную доктрину РФ и Белоруссии планируют принять в ближайшее время
Москва, 20 октября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия подготовили новую Военную доктрину Союзного государства. Утвердить её планируется в ближайшее время. Об этом 20 октября на совместной коллегии министерств обороны двух стран заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
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Он пояснил, что предпринять такие ответные меры Москву и Минск вынудила военная угроза, исходящая от западных государств, а также экономическое и политическое давление со стороны коллективного Запада.
Планируется, что документ будет утверждён на заседании Высшего государственного Совета Союзного государства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали документы о продлении сроков действия соглашений о размещении на территории республики двух российских военных объектов. Речь идёт об узле системы предупреждения о ракетном нападении в городе Барановичи и радиостанции Военно-морского флота в городе Вилейка.