Москва, 20 октября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Военный блок НАТО наращивает ударный потенциал на границах Союзного государства, обстановка в Восточноевропейском регионе ухудшается на фоне элементов гибридной войны, применяемых Западом против Минска. Об этом белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил 20 октября на совместной коллегии оборонных ведомств России и Белоруссии.

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Он отметил, что политическая обстановка в мире и Восточноевропейском регионе, на границах Союзного государства, остаётся сложной и имеет устойчивую тенденцию к дальнейшему ухудшению. Отдельные страны Запада уже применяют против Белоруссии элементы гибридной войны.

На этом фоне система международных договоров, призванных обеспечивать международную безопасность и контролировать вооружения, разрушается. А это означает повышение градуса недоверия и усиливает напряженность в регионе, сказал Хренин.

В такой ситуации, добавил он, Минск особенно ценит стратегический уровень взаимодействия с Москвой.

«В первую очередь в сфере обеспечения военной безопасности Союзного государства, и прилагает максимум усилий для его поддержания и дальнейшего развития», — сказал глава минобороны Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны России Сергей Шойгу также предупредил об укреплении военной инфраструктуры НАТО в непосредственной близости от границ Союзного государства.

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