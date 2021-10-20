Вашингтон, 20 октября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Фил Спенсер, глава Xbox, подтвердил, что компания в ближайшее время не планирует заниматься созданием гарнитур виртуальной реальности. Об этом 20 октября сообщает «Игромания».

Xbox Series X

Сейчас компания планирует заниматься только выпуском игр и программного обеспечения. Однако Фил Спенсер тепло отзывается о продукции конкурентов, занимающихся разработкой VR-технологий.

Ранее Фил Спенсер рассказал, что Microsoft продолжит покупать новые студии-разработчиков видеоигр.