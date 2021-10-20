Брюссель, 20 октября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Концерн Nissan представил новую версию кроссовера Qashqai N-GO. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Nissan Nissan Qashqai N-GO

Новинка предназначается для европейского авторынка и отличается экологичностью. Новая версия дополнила модельную линейку Qashqai, которая включает в себя модификации: Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna и Tekna +.

В список базового оснащения новой версии входят: легкосплавные диски на 18 дюймов, светодиодные фары, задний подлокотник, система окружающего освещения, передние, боковые подушки, шторки безопасности, адаптивный круиз-контроль и ограничитель скорости, система удержания полосы движения, распознавание дорожных знаков, передний и задний USB-разъем, 9-дюймовый тачскрин.

Моторная линейка состоит из трех гибридных силовых установок. Данные системы основаны на базе мотора 1.3 DIG-T мощностью 140 и 158 л. с.

Ранее глава европейского подразделения Nissan Гийом Картье сообщил, что в 2025 году компания планирует выпустить электрокроссовер Nissan Leaf. По его словам, новый электрический автомобиль будет собираться на британском заводе в Сандерленде.

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