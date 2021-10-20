Токио, 20 октября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Из версии игры Resident Evil 4 для устройств виртуальной реальности убрали некоторые диалоги и анимации, потому что они «не подходят для современной аудитории». Об этом 20 октября сообщает издание IGN.

Resident Evil 4

В частности, из игры были убраны все диалоги, содержащие пошлые намёки. Кроме того, разработчики избавились от анимаций, позволяющих заглянуть под юбку главной героине проекта.

Релиз VR-версии Resident Evil 4 состоится 21 октября 2021 года. Игра уже получила преимущественно положительные оценки от критиков.