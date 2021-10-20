20 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 20:57 — REGNUM Информацию, согласно которой начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер заявил во время выступления в Центре за новую американскую безопасность в Вашингтоне о том, что Россия является «критической угрозой» для Великобритании из-за разработки новых подводных лодок, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 20 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"А что вы к нам всё лезете-то? Не провоцировали бы Россию, не было бы вообще никакого намёка на угрозу», — написал Евгений У.

Многие пользователи пришли к выводу, что Россия никому никогда не угрожала, а хочет лишь одного — мирного и спокойного сосуществования с другими странами. Граждане убеждены, что из нашей страны пытаются сделать врага, но у Запада ничего не выходит.

«Идиоты! Никогда Россия никому не угрожала, и у неё даже и мысли такой нет! Это вы ищете повод, чтобы представить миру Россию как злейшего врага Запада. Так же было и при СССР до войны. У вас был хаос и депрессия, а вы создали демона в лице фашистской Германии. А потом была война! Сейчас, судя по всему, вы собираетесь повторить обкатанный сценарий», — предполагает Коля Н.

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Некоторые комментаторы отмечают, что британские военные пытаются выставить Россию в качестве некой угрозы только лишь для того, чтобы оправдать огромные отчисления из бюджета на своё содержание.

«М-да уж. Они решили нас сдерживать. Прекрасно! Но есть проблема: мы к вам не лезем. У нас внутренних проблем хватает. Но, видимо, для них это, как всегда: «Дайте деньги из бюджета, русские идут», — считает Андрей Ш.

«Как ещё оправдать своё существование и необходимость? Ибо «истинная демократия», по их заблуждению, не приемлет нарочито бесполезных. Бред следования старым штампам натыкается на ханжески показную элитарность. Даже в Англии, где серебряная ложечка выдаётся при рождении. Вот и выдают на-гора все, что только можно, лишь налогоплательщики не вздумали отбирать у военных бюджеты», — указывает Марсель З.

Часть людей считает, что Россия, действительно, может стать угрозой для Великобритании, но только в том случае, если британские военные совсем потеряют страх и продолжат нарушать государственную границу Российской Федерации.

«Если бы Российская Федерация представляла для кого-то угрозу, то её бы не провоцировали постоянным нарушением государственной границы. Получается, что они пытаются сделать из России врага, а наша власть на эти провокации не поддаётся», — пишет Александр В.

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Ряд пользователей указывает на то, что Россия не стремится становиться угрозой для всего мира, потому что у неё банально нет на это столько сил.

«Нас втягивают в новую гонку вооружений, которую мы обязательно проиграем, потому что Россия — это уже давно не СССР. Мы не вытащим промышленно и демографически, тут дело не только в количестве и качестве оружия», — поделился своим мнением Влад Б.

Напомним, 20 октября ТАСС опубликовало информацию, согласно которой начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер заявил во время выступления в Центре за новую американскую безопасность в Вашингтоне о том, что Россия является «критической угрозой» для Великобритании из-за разработки новых подводных лодок.