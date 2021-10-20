Москва, 20 октября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Ухудшение погоды ожидается в столице России вечером 20 октября, возможен мокрый снег с дождём. Об этом 20 октября сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Дождь со снегом

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По информации синоптиков, во второй половине дня и в ночь на 21 октября в Москве прогнозируются осадки в виде мокрого снега с дождём и температура воздуха +2…+4 °С.

Также указывается, что ветер западного и юго-западного направления дует дуть со скоростью 5−10 м/с, местами порывы до 15−17 м/c.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в течение ближайших дней в Москве и Московской области ожидается неустойчивая погода.