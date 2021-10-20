Санкт-Петербург, 20 октября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Масштабные работы по реставрации лицевых стен и колоннады Казанского собора, продолжавшиеся в течение десяти лет, близятся к завершению. Строительные леса снимут к 15 ноября. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Gov.spb.ru Казанский собор в лесах

За время реставрации архитектурной достопримечательности Северной столицы специалисты очистили фасады, выложенные из туфа (лёгкая, сцементированная, пористая горная порода, — прим. ред.) от загрязнений, мха и плесени. Затем на очищенные поверхности наносился тонированный известковый защитный слой. Он препятствует загрязнению туфа, оберегает от агрессивного воздействия окружающей среды.

«При дальнейших реставрационных работах, его легко можно заменить, не затрагивая поверхность камня», — рассказали в Смольном.

В ходе работ был также отреставрирован расположенный над апсидой барельеф из известняка на библейский сюжет «Вход Господень в Иерусалим» скульптора Жана-Доминика Рашетта.

Отметим, в период 2015—2021 годов из бюджета Санкт‑Петербурга на реставрацию фасадов был выделен 291 млн рублей. При условии дальнейшего финансирования планируется отреставрировать аттик, барабан и купол собора.