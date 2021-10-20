Самара, 20 октября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. 930 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

Сообщается, что в регионе всего выявили 119 845 случаев заражения коронавирусом. При этом в области скончались 4344 пациента с COVID-19, в том числе смерть 26 таких пациентов констатировали за минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе справились с вирусом 93 514 человек, в том числе 533 человека победили эту инфекцию за прошедшие сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 19 октября по области за сутки выявили 921 носителя коронавируса.