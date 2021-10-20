Москва, , 15:42 — REGNUM Визиты министра обороны США Ллойда Остина в Грузию, Румынию и на Украину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев, когда 20 октября отвечал на вопросы журналистов.

Дмитрий Песков Kremlin.ru

«Я думаю, наше министерство обороны, если посчитает необходимым, прокомментирует», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, Остин совершил визит в Грузию 18 октября, на следующий день побывал на Украине, а затем прибыл в Румынию. В Румынии он собирался обсуждать вопросы, связанные с укреплением сотрудничества с США в черноморском регионе. В Киеве глава Пентагона напомнил, что Вашингтон, как и прежде, выступает в поддержку"территориальной целостности» и суверенитета Украины.

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