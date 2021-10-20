Тюмень, 20 октября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. В Тюмени горадминистрация выплатила 70 тыс. рублей за падение ребенка в смотровой колодец. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Канализационный колодец

Инцидент произошёл 8 января 2021 года в Тюмени. Мальчик 11 лет упал в открытый смотровой колодец у дома №10 по улице Энергостроителей. Ребёнок получил ушибы мягких тканей левой голени и наблюдался у врача.

Мать мальчика обратилась в прокуратуру с просьбой помочь взыскать моральный вред, нанесённый ребёнку. Надзорное ведомство предъявило иск, который был удовлетворён судом.

Администрация Тюмени, которой по решению суда, как ответчику присудили 70 тыс. рублей морального вреда, не стала обжаловать судебное решение и, после вступления вердикта в силу, исполнила его.