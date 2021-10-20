Вильнюс, , 15:31 — REGNUM В рамках XXIV официального заседания Парламентской ассамблеи парламентов Польши и Литвы, которое проходит 20 октября в Вильнюсе, депутаты обеих стран приняли резолюцию с осуждением действий Белоруссии. Об этом сообщает Polskie Radio.

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В документе указано, что белорусские власти используют нелегальную миграцию «для дестабилизации ситуации в Литве, Польше и Латвии».

Польские и литовские парламентарии в резолюции призвали белорусские власти «отказывать в выдаче виз гражданам третьих стран, которые не соответствуют фактической цели их прибытия», а также соблюдать международные обязательства.

Парламентарии также потребовали в документе, чтобы международное сообщество уделяло больше внимания нарушениям прав человека в Белоруссии. Причем, речь идет как о мигрантах, так и о гражданах республики. Они призвали к усилению давления на Минск посредством политических, экономических и личных санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. По словам польских властей, в приграничной полосе белорусско-польской границы из-за роста нелегальной миграции установлено более 100 километров новых ограждений. При этом в ближайшее время будут проложены еще 50 км. На помощь пограничникам направилось около тысячи военнослужащих. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.