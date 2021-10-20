Хельсинки, 20 октября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. С начала 2021 года по август включительно в Финляндии было продано на 10,3% больше новых машин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Авторынок

Всего за восемь месяцев текущего года в Финляндии было реализовано 69 913 автомобилей.

В начале 2021 года на авторынке Финляндии наметилось снижение продаж автомобилей. Первый квартал завершился с отрицательным для авторынка страны результатом в 1,4% (27 416 шт.).

С апреля по июнь в Финляндии реализация увеличилась на 50,5%, до 27 727 экземпляров. Однако связано это было с низкой базой прошлого года.

В июле и августе вновь наметилось снижение продаж на 19% и 8% соответственно. При этом в июле в Финляндии было продано 7 175 машин, а в августе — 7 595 автомобилей.

Напомним, во Франции по итогам сентября текущего года сократились в годовом сравнении на 20,5%.

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