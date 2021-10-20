Москва, 20 октября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Федерация компьютерного спорта России провела жеребьёвку группового этапа Открытого кубка ФКС России по киберспорту 2021. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 20 октября в пресс-службе организации.

Clément Grandjean Киберспорт

Участников во всех видах соревновательной программы разделили на восемь групп. Первые матчи стартуют уже 23 октября 2021 года.

В рамках Открытого кубка ФКС России по киберспорту 2021 кибератлеты будут соревноваться в трёх видах программы. Среди них CS: GO, Clash Royale и Dota 2.