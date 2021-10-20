Кишинёв, 20 октября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спину вернулся в Кишинёв после завершения в Польше переговоров по поставкам газа. Об этом министр 20 октября сообщил журналистам.

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Спину рассказал, что подписал с министром энергетики Польши Петром Наимски соглашение о партнёрстве между странами в снабжении газом.

«Это двусторонний проект, к которому мы относимся со всей серьёзностью, потому что наша цель — сделать источники газа максимально разнообразными и адекватными для преодоления кризиса такого масштаба», — сказал молдавский министр.

Он не сообщил, получит ли Молдавия газ от Польши. Переговоры прошли параллельно с переговорами о поставках газа из России. Соглашение с «Газпромом» действует только до конца октября.

Стоит отметить, что ранее в Варшаве заявили о планах отказаться от поставок российского газа в 2022 году, когда истечёт срок контракта. Взамен Польше пообещали поставки сжиженного газа из США и Катара.