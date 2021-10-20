Красногорск, 20 октября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Период нерабочих дней в России стало необходимо ввести в связи невысоким уровнем вакцинации. Об этом 20 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Уровень вакцинации граждан остаётся, к сожалению, пока невысоким, что во многом предопределяет быстроту распространения инфекции. Очевидно, что в этих условиях требуются адекватные, оперативные меры реагирования властей», — заявил Путин.

«Наша главная задача — максимально защитить жизнь и здоровье граждан», — указал он.