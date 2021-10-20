Джакарта, , 15:29 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что сегодня мир полон неопределенности и более сложных проблем, чем раньше, сообщает Kompas.

Президент Индонезии Джоко Видодо (сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia

«Мы снова должны начать активизировать нашу экономику и всегда быть готовыми столкнуться со всем, что остается неопределенным», — заявил глава государства.

«Полно сложных проблем, которых никогда раньше не было», — добавил Джоко Видодо, приведя в пример Китай и несколько европейских стран, которые начали испытывать энергетический кризис.

По словам президента, выиграют в основном регионы с пальмовым маслом и углем. Все, у кого есть никель и медь, рады, потому что экономика и доходность сырьевых товаров будут расти.

Как сообщало ИА REGNUM, одиннадцатый двусторонний диалог по правам человека между Россией и Индонезией прошел в гибридном формате.

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