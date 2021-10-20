Самара, 20 октября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. 45 человек эвакуировали из многоквартирного дома в Самаре из-за пожара в одной из квартир. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по Самарской области.

Kaluga.sledcom.ru Квартира после пожара

Сообщается, что днем 20 октября спасатели города Самары получили информацию о пожаре в квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома по улице Ново Садовая, 30.

Сотрудники спасательного ведомства были подняты по повышенному рангу вызова — Пожар № 2.

Вскоре огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 250 кв. метров. Из дома было эвакуировано 45 человек. С огнем боролись 133 человек на 40 единицах техники.