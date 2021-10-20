Вильнюс, , 15:23 — REGNUM В среду, 20 октября, президент Польши Анджей Дуда в рамках своего официального визита в Вильнюс выступил на Конференции по национальной безопасности Литвы. Глава польского государства заявил, что «в Восточную Европу вернулся призрак войны». Об этом передает пресс-служба польского лидера.

Анджей Дуда

Свой тезис Дуда пояснил тем, что Россия якобы «продолжает регулярно демонстрировать свою силу и усиливает напряжённость в регионе».

«В этом году во время учений «Запад-2021» военные манёвры российской армии проходили, в частности, на белорусских полигонах у границ Польши и Литвы. Это нас беспокоит и говорит о возвращении в Восточную Европу призрака войны», — добавил он.

Президент Польши также отметил, что «для ответа на эти угрозы необходимы солидарность, и сотрудничество в рамках НАТО и Европейского союза».

Он добавил, что «Польша и Литва показывают пример, как солидарно и твёрдо отвечать на гибридную атаку со стороны режима Лукашенко».