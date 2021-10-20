Киев, , 15:22 — REGNUM Украинские власти надеются на то, что в ноябре советом Международного валютного фонда (МВФ) будет утвержден новый кредитный транш в размере $700 млн. Об этом 20 октября заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«На этой неделе достигнуты позитивные договоренности с Международным валютным фондом, и мы ожидаем, что уже в ноябре совет МВФ утвердит новый транш в размере около $700 млн», — сказал он.

Также премьер-министр Украины добавил, что в стране, кроме поддержки от международных доноров, в целом, как он считает, «достигнута макроэкономическая и макрофинансовая стабильность».

При этом Шмыгаль утончил, что международные резервы Национального банка Украины «до конца года ожидаются на уровне $30 млрд» и добавил, что украинская экономика за первые восемь месяцев нынешнего года «уже выросла на 3%».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что полный локдаун, несмотря на серьезное ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией на Украине, не намерены вводить власти страны.