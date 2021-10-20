Горячий Ключ, Краснодарский край, 20 октября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. В Краснодарском крае следователи начали проверку по факту смерти в больнице десятилетнего мальчика, об этом сообщили 20 октября в пресс-службе СУ СКР по региону.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

По предварительным данным, десятилетнему жителю Горячего Ключа стало плохо утром 23 сентября, его родители отвезли сына в поликлинику. Во время осмотра мальчику стало хуже, на машине скорой помощи его доставили в больницу, где он скончался. СМИ сообщали, что родные мальчика считают, что причиной смерти ребенка могли стать действия медиков.

«По данному факту Горячеключевским межрайонным следственным отделом СКР по краю незамедлительно организована доследственная проверка», — уточнили в СК.

В настоящее время следователем изымается медицинская документация, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. В рамках проверки следователем будет дана оценка качеству оказанной ребенку медицинской помощи.