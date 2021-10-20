Таллин, 20 октября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. В Мали эстонские инструкторы приступили к обучению учебной роты, состоящих из местных солдат. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Эстонии.

Армия Эстонии

Трехмесячный курс подготовки проводится под эгидой EUTM Mali (European Training Mission Mali) — миссии Европейского союза, целью которой является обучение подразделений местных вооруженных сил и консультационная помощь.

«Курс нацелен на подготовку солдат малийской армии. Для начала мы обучим их фундаментальным навыкам, а затем, постепенно, научим действовать в составе роты», — отметил инструктор лейтенант Урмо Утсай.

Он признал сложность процесса обучения: «Мы общаемся с ними с помощью переводчиков, что уже затрудняет нашу задачу. К сожалению, некоторые солдаты не умеют считать, писать и читать».

Европейский союз оказывает Мали логистическую и консультативную помощь, отстаивает исполнение международного и гуманитарного права, и помогает в защите гражданских лиц и прав человека. Эстония участвует в миссии с 2013 года по просьбе Франции.