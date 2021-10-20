Пекин, 20 октября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. На предприятии компании Zeekr (суббренд Geely) был выпущен первый электрокар Zeekr 001, который станет конкурировать с моделями Tesla. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Zeekr Zeekr 001

На авторынке новинка должна появится 23 октября. Zeekr 001 оснащается двумя моторами и аккумулятором ёмкостью 100 киловатт-часов.

Представлена новинка в трех вариантах исполнения. Стоимость модели будет составлять от 281 000 до 360 000 юаней (3,1−4,0 миллиона рублей).

Выпуск новинки налажен на китайском предприятии в Нинбо. Данное предприятие покрывает сеть 5G, а многие процессы автоматизированы.

Zeekr 001 построен на базе новой «тележки» Sustainable Experience Architecture (SEA). На такой платформе можно производить модели с одним или двумя электродвигателями.

Мощность электромоторов новинки будет составлять 544 л. с. и 768 Нм крутящего момента. С 0 до 100 км/ч новинка разгоняется за 3,8 секунды. Запас хода в зависимости от версии составляет от 526 до 712 км (по циклу NEDC).

Ранее стало известно, что компания Xiaomi планирует начать выпуск серийных электрокаров в первой половине 2024 года.

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