Москва, 20 октября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Для поддержки бизнеса на фоне новых антиковидных мер следует возобновить программу кредитной поддержки бизнеса ФОТ 3.0. Об этом заявил 20 октября первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с членами правительства.

Kremlin.ru Андрей Белоусов

«Вторая мера, которая предлагается, возобновление программы кредитной поддержки. Это так называемая программа ФОТ 3.0, которая действовала с марта по июль текущего года. Сейчас выдачи кредитов прекратились, но сама программа продолжается, постольку поскольку образовалась задолженность», — сказал Белоусов.

По его мнению, предприятия, столкнувшиеся с падением выручки, могут ощущать нехватку дешёвой ликвидности.