Москва, 20 октября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса стала первой четвертьфиналисткой турнира «ВТБ Кубок Кремля». Об этом 20 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Tatiana from Moscow Гарбинье Мугуруса

Мугуруса одержала победу над представительницей Чехии Терезой Мартинцовой в матче второго круга турнира. Встреча продолжалась 2 часа 45 минут и завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Мугуруса три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 из 18 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, четыре ошибки подаче и 5 из 14 брейков.

В четвертьфинале турнира Мугуруса сыграет с победительницей матча Анетт Контавейт (Эстония) — Андреа Петкович (Германия).

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