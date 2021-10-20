Минск, 20 октября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 октября посетил Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова. Там он побывал в палатах с больными и рассказал, насколько важен правильный психологический настрой, стремление и уверенность, что все получится.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

«Тот, кто ведет здоровый образ жизни, жить хочет и борется за эту жизнь, он всегда будет жить», — цитирует выступление Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

После этого руководитель постсоветской республики уехал в Минскую областную клиническую больницу. Её главврач Александр Линкевич доложил о структуре клиники, работе в условиях COVID-19 и порядке оказания медицинской помощи больным коронавирусом в перепрофилированных отделениях.

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В областной больнице строят новый корпус, планируя расширить реанимационный профиль. Лукашенко не упустил возможности покритиковать врачей и дать им свои ценные указания.

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«У врачей есть такая «болезнь»: чтобы побольше (коек. — Прим. пресс-службы президента Белоруссии), посвободнее, — поведал Лукашенко. — Поэтому когда разговор идет о новом корпусе (вы же там хотите построить более десятка операционных), у меня сразу вопрос: а можем ли мы обойтись меньшим количеством? Не потому что дорого и прочее. Конечно, если надо десять, должно быть десять. Но если можно обойтись пятью, значит, тогда надо обходиться пятью».