Саратов, 20 октября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. В Саратовской области продолжается рост вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Также зарегистрированы очередные летальные исходы. Это следует из обновлённых сведений оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 20 октября, с начала пандемии в Саратовской области официально подтверждено 96 006 случаев заражения коронавирусом, из них за последние сутки — 419. Напомним, что сутками ранее было выявлено 411 носителей коронавируса, до этого — 408.

Вылечились 85 955 человек, доля выздоровевших в целом составляет 89,53%. За последние сутки выписаны 377 пациентов.

Жертвами коронавируса в Саратовской области стал ещё 21 житель. Всего скончались 3544 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 октября в Саратовской области общественные места можно будет посещать только при наличии QR-кодов.